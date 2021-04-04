Бийск: С 1 апреля пенсионеры Алтайского края получают повышенную пенсию

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Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля увеличились на 3,4%.

— Это повышение затронет 78,3 тысячи алтайских пенсионеров, включая 73,3 тысячи получателей социальной пенсии. Такие выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Например, люди с инвалидностью (43,8 тысячи пенсионеров) и потерявшие кормильца (29,3 тысячи человек), — сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Одновременно с социальными проиндексировали пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, космонавтов и работников летно-испытательного состава, а также некоторых других граждан.

Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Валентина Натарова уточнила:

— В зависимости от вида пенсии прибавка составила в среднем от 159 до 467 рублей в месяц. Таким образом, средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению после индексации составляет 10 322 рубля. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы выросла в среднем до 16 тысяч рублей. Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, увеличились в среднем до 43 тысяч рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличилась в среднем до 31 тысячи рублей.

Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам уже с 3 апреля в соответствии с обычным графиком доставки.

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17:10, 28.03.2021 2111

Бийский рабочий