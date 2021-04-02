Бийск: С 1 апреля в России изменятся цены на сигареты

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С учетом повышения табачных акцизов в 2021 году минимальная цена может составить 108 рублей.

В России с 1 апреля вступают в силу изменения в «антитабачный закон», которые вводят минимальную цену табачной продукции.

Как сообщает РИА Новости, с 1 апреля и до конца 2021 года минимальная цена табачной продукции составляет 108 рублей за пачку.

— В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции, — сообщил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

При этом эксперт отметил, что единая минимальная цена поможет в борьбе с нелегальной продукцией.

Бийский рабочий