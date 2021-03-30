Бийск: С 1 апреля субсидии на оплату ЖКУ в Бийске автоматически продлевать не будут

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Ранее правительством РФ был продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля 2021 года.

То есть, гражданам не нужно было писать заявления, собирать документы, квитанции об оплате и бумаги об отсутствии задолженности и идти со всем этим в МФЦ или соцзащиту. Так как обычно субсидии выдаются сроком на 6 месяцев, последнее послабление заканчивает свое действие. Тем не менее, это не означает, что с 1 апреля всем нужно продлевать субсидию. У некоторых она уже автоматически продлена до определенного срока, иногда даже до середины июля. Узнать «свое» число для продления можно только индивидуально. Это можно сделать по телефонам для справок: 32-83-91, 32-74-05, 33-67-43.

Если же ранее субсидию на оплату ЖКУ вы не получали, то потребуется собрать все необходимые документы, указанные специалистом соцзащиты.

Ирина Надеева, начальник Управления социальной защиты населения по г. Бийску, Бийскому и Солтонскому районам:

– Гражданам, которые планируют обратиться за назначением субсидии впервые или имеют какой-либо временной перерыв между обращениями, необходимо обратиться с документами по выбору: в филиалы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (ул. Промышленная, 6, ул. Толстого, 133, ул. Владимира Ленина, 113) по предварительной записи;

подать заявку через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

в УСЗН по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам по предварительной записи.

Уточним, в Алтайском крае в среднем размер субсидии на семью составляет более 2200 рублей в месяц.

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11:13, 26.03.2021 755

Бийский рабочий