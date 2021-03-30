Бийск: С 1 апреля в России появится минимальная цена на сигареты

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С первого апреля в России будет введена в действие единая минимальная цена (ЕМЦ) на табачную продукцию.

Она будет рассчитываться Минсельхозом по специальной формуле, основываясь из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку), а также налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 рубля, а с 2022 года — 111,98 рубля.

С помощью минимальной цены власти намерены бороться с нелегальной продукцией. Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

Отмечается, что скидки на сигареты, табак и табачную продукцию были запрещены и прежде. Но в законодательстве есть такое понятие, как максимальная розничная цена на сигареты. Ее устанавливают сами производители. А минимальная цена может быть ниже максимальной на 25%. Это и есть скрытая скидка, считают законодатели в РФ.

По мнению парламентариев, цену, ниже которой продавать сигареты в розницу должно быть запрещено, необходимо рассчитывать в едином порядке и делать это должно государство, а не табачные компании.

Индексировать ЕМЦ в России будут ежегодно, исходя из рыночных механизмов. Будут учитываться факторы ценообразования и изменение ставок акцизов на табак.

В Госдуме предложили ввести акцизы на напитки, содержащие сахар

16:47, 13.02.2021 769

Бийский рабочий