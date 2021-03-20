Бийск: С 1 апреля в Алтайском крае введут ограничения для движения большегрузов

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Ограничения на дорогах регионального или межмуниципального значения Алтайского края вводятся в период с 1 по 30 апреля.

С приходом весны алтайские трассы закрываются на «весеннюю просушку» для сохранности дорожного полотна. Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность, в итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов.

Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в КГКУ «Алтайавтодор».Для информирования водителей на дорогах Алтайского края в течение суток до введения ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает региональный минтранс.

Запрет на проезд не будет распространятся на:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, включая молочное сырье, зерновое сырье и продукты его переработки, картофель, любую продукцию овощеводства, кормов для животных и их составляющих: грубых, сочных, концентрированных, фуражного зерна, мелиссы, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов (действие данного абзаца не распространяется на транспортные средства, перевозящие сборный груз, в котором любая его часть не входит в указанный перечень);

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Бийский рабочий