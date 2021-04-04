Бийск: Русский комикс: на экраны вышел блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор»

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История противостояния мегазлодея и полицейского по-настоящему захватывает.

Громкая премьера — на экраны 1 апреля вышел первый российский блокбастер, снятый по серии комиксов «Майор Гром: Чумной доктор». В фильме много остросюжетных поворотов.

Сюжет

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград в борьбе с криминалом. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Высшие круги в ярости. Игорь Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит мирное существование целого города…

Русский Бэтмент

Доблестный майор санкт-петербургской полиции Игорь Гром — этакий современный ребут Глеба Жеглова для поколения, выросшего уже не на «Месте встречи», а на «Бэтмене»,- появился на свет в 2012 году, на страницах комиксов издательства Bubble, основанного Артемом Габреляновым (он также является одним из сценаристов и продюсеров фильма). Это был, пожалуй, самый невероятный из линейки «русских супергероев» издательства (еще в нее входят Бесобой, Инок и Красная Фурия): просто честный полицейский, не наделенный никакими сверхъестественными способностями, а побеждающий врагов с помощью холодной головы, горячего сердца и чистых рук.

Майор также стал первым героем Bubble, получившим киноадаптацию. Издательство, претендующее на то, чтобы стать российским Marvel, с самого начала анонсировало амбициозные планы по созданию собственной киновселенной. Комиксы про Грома было экранизировать дешевле всех остальных, и в 2017 году Bubble Studios представила короткометражку «Майор Гром», поставленную Владимиром Бесединым,- не столько самостоятельный фильм, сколько 25-минутный трейлер будущей полнометражной картины. Предполагалось, что над ней будет работать та же команда, но за время пути на большой экран Беседин остался в титрах только как один из семи сценаристов, а в режиссерское кресло сел Олег Трофим, известный по музыкальному блокбастеру «Лед» (2017).

В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и др.

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20:17, 02.04.2021 688

Бийский рабочий