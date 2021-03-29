Бийск: Руки не для скуки: чем занять себя дома пока на улице сырость и слякоть

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Предлагаем вам несколько увлекательных занятий, за которыми можно провести выходные дома.

Пока весна пришла только по календарю прогулки на улице доставляют больше хлопот, чем удовольствия. Сырость, грязь и слякоть за окном, так и шепчут — останься дома. Чтобы не заскучать в ожидании настоящей теплой весны и цветущих садов, предлагаем вам несколько увлекательных занятий, за которыми можно провести выходные дома.

Огород на балконе

Весна — время рассады. Однако, если вы всегда были далеки от садоводства и никогда не пробовали вырастить что-то самостоятельно, предлагаем начать с малого и создать свой маленький огород на балконе. Кроме того, что это увлечение подарит новый опыт, у вас, если все пройдет удачно, всегда под рукой будут свежие овощи и зелень.

Вырастить небольшой урожай дома будет под силу даже новичку. Для начала определитесь с тем, какие овощи вы хотели бы видеть на своих «грядках». Если времени на постоянный уход за растительностью нет — посадите зелень: лук, кресс-салат, петрушку, укроп, базилик. Они неприхотливы и растут довольно быстро.

Если же хочется пожинать плоды посерьезнее, можно, например, попробовать вырастить на балконе помидоры. Для этого даже существует специальный сорт томатов — «Балконное чудо». Он легко выращивается на балконе или лоджии. Куст таких помидоров способен дать до двух килограммов свежих томатов, похожих на помидорки черри. Время от первого листика до первого помидора – примерно 90 дней.

Для создания собственного огорода вам понадобятся емкости, грунт, семена и удобрения. Сейчас в сезон их можно найти в любом садовом магазине.

Создаем зону отдыха на свежем воздухе

Если хлопотать над растениями не хочется, попробуйте обустроить на балконе уютный уголок, где вы сможете проводить время на свежем воздухе. Разберите хлам, освободите место и трансформируйте балкон в уютное пространство.

Можно соорудить мягкий диван из поддонов и подушек или установить складные стулья, предназначенные для сада. Рядом разместите компактный кофейный столик для напитков и наслаждайтесь солнечными ваннами, не выходя на улицу. Добавьте в интерьер яркие подушки или пледы, повесьте гирлянду— это придаст балкону еще больше уюта.

Кстати, здесь же можно организовать мини-библиотеку или уголок для творчества.

Готовим дом к весне

Весна — отличный повод вдохнуть свежесть в дом, обновить что-то и выкинуть все лишнее. В непогоду можно заняться расхламлением — перебрать в шкафах и на полках, выкинуть все старое, что-то отдать на благотворительность. Умение избавится от ненужных вещей позволяет вернуть гармонию в жизнь и вздохнуть свободно.

Сегодня многие проходят марафон «465 вещей». Его суть в том, что с каждым днем мы выбрасываем на 1 вещь больше: первый день — одна вещь, второй день — две вещи, третий день — три вещи и так далее. В итоге за 30 дней удается избавиться от 465 единиц хлама.

После того, как все ненужное выброшено, можно освежить дом — смахнуть пыль со шкафов, постирать занавески и покрывала, смахнуть пыль со шкафов.

А после, добавить в дом весны и привнести свежести в интерьер. Привнесите немного зелени — купите новые комнатные растения, постелите весеннюю скатерть, повесьте новые картины на стены. Возможно, пора сменить шторы на более легкие и светлые или сделать небольшую перестановку.

Занимаемся гардеробом

Свободное время — отличная возможность подготовить гардероб к теплому сезону. Сейчас, когда зимние вещи уже изрядно надоели, самое время сменить их на легкие, яркие наряды.

Вытаскиваем с дальних полок всю одежду предстоящего сезона и начинаем глобальную примерку. То, что уже пришло в негодность убираем в отдельную стопку, что велико или мало — тоже откладываем. Возможно каким-то вещам, например верхней одежде, понадобиться химчистка — самое время заняться этим.

После такого разбора вы получите полноценную картину своего весеннего гардероба и сможете понять, чего вам действительно не хватает. Это поможет подойти к шоппингу рационально и не купить лишнего. Хотя, не всегда стоит отказывать себе в том, чтобы создать весеннее настроение с помощью нового легкого платья или яркой сумочки.

Не забывайте убирая зимнюю одежду и обувь, привести ее в порядок: обувь помыть и высушить, одежду постирать или отнести в химчистку, к свитерам не забудьте положить средства против моли.

Погружаемся в творчество

Пускай за окном слякоть, воздух на улице все же уже весенний и солнышко греет по-особенному. Почему бы не вдохновиться весной и не заняться творчеством?

Здесь выбирайте то, что вам по душе: вышивка, рисование, шитье, плетение.

Если раньше вы были уверены, что далеки от творчества — попробуйте приобрести готовые наборы, которые помогут создать шедевр даже новичку. Тем, кто всегда мечтал рисовать, но все попытки были тщетны, подойдут картины по номерам. Это холст на которых нанесен рисунок с пронумерованными фрагментами. Каждый из них нужно закрасить краской с тем же номером. У вас получится настоящая картина, которую можно подарить или повесить в своем доме.

Такие же наборы можно приобрести для шитья. Например, сшить интерьерную куклу или мягкую игрушку.

Ну а если тратиться не хочется, просто прислушайтесь к себе и начните творить не думая о результате, а наслаждаясь процессом.

Заводим полезные привычки

Станьте лучше этой весной. От наших привычек зависит многое: здоровье, взаимоотношение, внутреннее состояние, карьерный рост, обстановка в доме. То, чем мы занимаемся ежедневно «на автомате», по сути определяет всю нашу жизнь.

Чтобы ваш образ жизни был таким, каким вы его хотели бы видеть достаточно лишь выработать верные привычки. Не зря говорят: «по привычкам человека можно измерить его успешность». И пока у вас есть свободное время, как раз можно провести время за оттачиванием новых навыков.

Какие привычки можно развивать:

просыпаться раньше

каждый день учиться чему-то новому

больше читать

мыслить позитивно

медитировать

питаться правильно

пить достаточно воды

ухаживать за собой

заниматься спортом

чаще бывать на свежем воздухе

делать что-то новое каждый день

Чтобы закрепить привычку, необходимо совершать это действие регулярно. Тогда постепенно привычка приживется и станет образом жизни.

Помочь в этом могут трекеры привычек — это таблица, в которой вы ежедневно отмечаете выполнение поставленной цели. Это может быть блокнот или лист с днями недели. В него записывают привычку и отмечают дни, когда задание выполнено.

Трекер помогает следить за своими результатами в выполнении рутинной задачи, которая должна повторяться изо в день. А кроме отслеживания своей эффективности, таблица постоянно напоминает нам, что нужно сделать.

Бийский рабочий