Бийск: Ровно две недели длится голосование за объекты, которые благоустроят в Бийске

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Лидеры голосования остаются прежними.

Продолжается голосование за общественные территории, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование началось 26 апреля.

Спустя две недели лидеры голосования остаются практически неизменными. Так, больше всего голосов по-прежнему у Бульвара ГДК. Его благоустройства ждут 775 бийчан, неделей ранее у этого объекта было 707 голосов.

На втором месте — сквер «Заречный». Его пока выбрали только 290 проголосовавших (+60 за неделю). На третьем месте — сквер «Ленинградский». За него проголосовали 183 человека, что на 26 больше, чем на прошлой неделе.

Голоса будут приниматься еще практически месяц, до 30 мая. Отдать свой голос можно ЗДЕСЬ.

Бульвар ГДК значительно лидирует в голосовании за благоустройство в Бийске

17:05, 03.05.2021 1309

Бийский рабочий