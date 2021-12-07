Бийск: Рост стоимости ремонта квартир стал самым высоким за всю историю наблюдений

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Стоимость услуг и материалов только с начала 2021 года поднялась на 20%, а по сравнению с 2020-м — на 70%

По данным Росстата, несмотря на то, что производство отделочных материалов увеличивается, спрос растет гораздо стремительнее.

Рост стоимости ремонта в этом году — один из самых высоких за всю историю наблюдений, отметил гендиректор агентства INFOLine, регулярно составляющего индексы ремонта, Иван Федяков.

— Основная причина этого — подорожание стройматериалов из-за их дефицита. На фоне не так динамично растущих доходов населения уже далеко не все домохозяйства смогут позволить себе приобретение строительных материалов, товаров для дома в силу их дороговизны.

Производство отделочных материалов, в отличие от сугубо строительных (вроде кирпичей и силикатных блоков), по данным Росстата, растет. Так, обоев с января по май 2019 года было выпущено 58,8 млн условных кусков, а за тот же период нынешнего года — уже 76,7 млн. Производство керамической плитки для внутренней облицовки стен выросло с 27,9 млн кв.м до 29,8 млн, линолеума — с 54,5 млн кв.м до 67 млн.

Однако спрос идет вверх гораздо стремительнее. Сказывается и строительный бум последних полутора лет, и наличие у людей свободного времени из-за сложностей с поездками в отпуск, и средств, сэкономленных на тех же путешествиях. Спрос на стройматериалы в конце лета, по данным Авито, был выше, чем в 2020 году, на 70%, а по сравнению с 2019 годом — в 2,8 раза.

Бийский рабочий