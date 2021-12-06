Бийск: Рост заболеваемости гриппом в Алтайском крае ожидают уже в декабре

1

В Минздраве отмечают, что в этом году эпидемии гриппа избежать не удастся

Первые случаи заболевания гриппом в Алтайском крае начали фиксировать еще в августе. Врачи фиксировали распространение вируса H3N — это так называемый свиной грипп.

Как пояснил «КП-Барнаул» министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, возвращение гриппа в регион говорит о снижении иммунной прослойки.

Прогнозируется, что рост уровня заболеваемости начнется в январе-феврале. Однако из-за снижения иммунитета волна гриппа может прийти уже в декабре.

В регионе пока не могут оценить, каким будет сезон гриппа. Так как ранее специалисты не сталкивались с наложением эпидемий ковида и гриппа.

— Мы пока не знаем, и опыта у здравоохранения нет, как будет складываться заболеваемость и какие последствия будут, если человек заболеет ковидом на фоне гриппа или наоборот. Мишень, в которую бьют вирусы — одна и та же, — сказал Дмитрий Попов.

В Минздраве не исключают, что грипп может распространяться интенсивнее, чем ковид.

От гриппа в Алтайском крае привито лишь около 18% населения

10:47, 19.11.2021 928

Бийский рабочий