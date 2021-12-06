Бийск: Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск в 2022 году

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В зависимости от месяца, на который выпадает отпуск, выплаты могут различаться

От времени отпуска зависит то, сколько денег вы в итоге получите за месяц. В Роскачестве объяснили, какие месяцы выгодны финансово и почему.

В разные месяцы года количество рабочих дней тоже разное. Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее в это время брать отпуск, так как сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней (при стабильном окладе).

В 2022 году самыми выгодными месяцами будут март, август, сентябрь и декабрь. Взяв отпуск в эти месяца можно получить максимальную выплату отпускных. Также довольно выгодным окажется отпуск в апреле, июне, октябре и ноябре.

Самыми невыгодными станут январь с его длинными праздниками и февраль, который в силу очевидных причин не может содержать слишком много рабочих дней. Май тоже включает длинные праздники, и отпуск в этот период будет финансово невыгодным.

В этом году новогодние каникулы у россиян начнутся с 31 декабря

10:34, 16.11.2021 1563

Бийский рабочий