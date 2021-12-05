Бийск: Росстат отметил сокращение уровня бедности в России

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Число россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 16 млн человек

Число россиян с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2021 года снизилось до 16 млн человек, что составляет 11% населения страны. Такие данные приводит Росстат.

Правительство ранее утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по регионам. Теперь, рассчитывая уровень бедности, вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель — граница бедности. Ее начальное значение будет находиться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины, т. е. за IV квартал 2020 года, и станет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Как пояснили в ведомстве, граница бедности будет рассчитываться по стране ежеквартально, а в регионах — ежегодно.

«Граница бедности» в третьем квартале для всего населения была 11,970 тысячи рублей. Из них для трудоспособных – 12,968 тысячи, пенсионеров – 9,877 тысячи, детей – 11,771 тысячи рублей.

Снижение уровня бедности связывают с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%. Это было связано с восстановлением экономической активности и последующим ростом зарплат и занятости, а также увеличением социальных выплат, отмечает ТАСС.

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13:43, 27.09.2021 1416

Бийский рабочий