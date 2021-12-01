ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Россиян предупредили о резком подорожании новогодних елок

Горняк22
14 часов Ago

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Стоимость искусственных новогодних елок в магазинах накануне праздников вырастет от 5 до 30%

Ретейлеры предупредили жителей о России о подорожании искусственных новогодних ёлок. Но также цены поднимутся и на настоящие деревья. Об этом пишет РБК.

По словам ретейлеров, искусственные елки вырастут в цене из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40−70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20%. Розничную стоимость ритейлеры планируют сдерживать, в том числе и за счет собственной прибыли.

Участники рынка отмечают, что отечественные елки уже сегодня по сравнению с прошлым годом подорожали на 12%, китайские — на 14%, и перед праздниками цены будут только расти.

Самыми дешевыми, по прогнозам экспертов, останутся литые елки, сделанные в России целиком из пленки ПФХ, которую импортируют из Китая. Их цена выросла пока только на 10%.

Живые ёлки подорожали в среднем на 10–15% из-за возросших расходов на логистику и закупочных цен. Директор Рослесинфорга Павел Чащин прогнозирует снижение объёма их заготовки в этом году. Он отметил, что всё больше потребителей не хотят тратить время на покупку живой елки и последующую её утилизацию.

Россиян предупредили о резком подорожании новогодних елок1

Новогодний стол россиян в этом году украсит значительно подорожавшая икра

18:19, 28.11.2021 948

 

Бийский рабочий

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