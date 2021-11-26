Бийск: Россияне начали массово скупать лопаты в ожидании снегопадов

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Оператор по обработке фискальных данных рассказал о резком увеличении объемов продаж лопат и щеток для уборки снега

Жители России в ожидании снегопадов резко увеличили объем покупок лопат, щеток для автомобилей и других товаров для уборки снега – за прошлые выходные россияне обеспечили до четверти месячных продаж в этой категории, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РИА «Новости».

При этом за первые три недели ноября в сравнении с аналогичным периодом 2020 года средний чек на лопаты возрос на 9% и составил 657 рублей. В натуральном выражении объем продаж лопат вырос за год на 169%.

Сильнее всего — на 220% — выросли количественные продажи щеток для очистки автомобилей, средний чек составил 364 рубля, что на 33% выше прошлогоднего показателя.

Кроме того, россияне не забыли про покупку «незамерзайки» — средний чек на этот вид товаров в этом году составил 260 рублей, это 19% выше, чем в прошлом году, а количество проданного товара выросло до 202%. Наибольший средний чек был на снегоуборщики — за год их было продано на 194% больше, в среднем они обошлись 33 030 рублей, что на 26% выше суммы годом ранее.

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10:12, 23.01.2020 8595

Бийский рабочий