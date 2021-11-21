Бийск: Российские кинотеатры просят снять ограничения по заполняемости залов

0

По мнению владельцев кинотеатров, это сможет спасти новогодние прокаты российских кинолент

Владельцы кинотеатров попросили вице-премьера Татьяну Голикову отменить ограничения по заполняемости залов в большинстве российских регионов, сообщает «Коммерсантъ». Они и так работают по системе QR-кодов, и ограничение продаж билетов 50% в такой ситуации избыточно, считают кинотеатры.

В высокий новогодний сезон ограничения затормозят восстановление индустрии, предупреждают они. Сильнее всего пострадают сборы российских новогодних комедий. Представители киноиндустрии отметили, что снятие ограничений может и не привести к росту посещаемости, но позволит «хотя бы снять негативную риторику вокруг кинотеатров», ведь после введения QR-кодов число зрителей в кинотеатрах падает в четыре-пять раз.

Аналогичное письмо с просьбой снять ограничения на посещаемость отправлено и главе Роспотребнадзора Анне Поповой

Отмечается, что на аншлаговые просмотры в конце года и в новогодние каникулы претендуют «Последний богатырь: Корень зла», «Человек-паук: Нет пути домой», «Матрица: Воскрешение», «Чемпион мира». Если в регионах в новогодний период сохранятся двойные ограничения (наполняемость залов и вход по QR-rкодам), то больше всего пострадают сборы российских комедий, рассчитанных в основном на регионального зрителя, например, «Ёлки 8» и «Снегурочка против всех».

В России на большие экраны вернется новогодняя комедия «Ёлки»

18:50, 14.11.2021 1239

Бийский рабочий