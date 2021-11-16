Бийск: Роспотребнадзор смягчил требования к проведению массовых мероприятий

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С 15 ноября заполняемость зала может быть 70%, но при наличии у посетителей QR-кодов

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Внести изменение в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2020 №18 согласно приложению. Дополнить пунктом 3 (1): увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятия, — сообщается в постановлении.

Согласно документу, количество участников мероприятия рассчитывают, исходя из проектной вместимости закрытого помещения. При этом отмечается, что QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции должны быть не только у гостей, но и у работников мероприятия.

С 15 ноября в Алтайском крае без QR-кода не пустят в театры, спортзалы и кафе

10:11, 15.11.2021 661

Бийский рабочий