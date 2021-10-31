Бийск: Россиянам назвали негативные последствия пассивного отдыха в нерабочую неделю
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Пассивный отдых вызывает апатию и вялость, предупредил врач.
Неделя выходных может навредить здоровью, если провести ее пассивно, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Врач пояснил РИА Новости, что столь длительный пассивный отдых может негативно сказаться на организме.
— Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость.
Тяжельников отметил, что ограничения введены очень вовремя, но они не исключают занятий спортом, поездки за город. Главное – стараться не посещать людные места.
— Не нужно игнорировать и тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений, — посоветовал врач.
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10:37, 30.10.2021 589