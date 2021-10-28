Бийск: Россия закупается спиртным и лекарствами. Коротко о COVID на 28 октября
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На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в России спрос на целый ряд лекарств, которые рекомендованы при лечении COVID-19
- В стране выявили 36 582 новых случая COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 8,3 млн. Всего выздоровели более 7,2 млн человек, умерли свыше 233 тыс.
- В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. Второй день подряд в России зафиксировано более 1,1 тыс. смертей среди больных COVID-19. При этом на исторические максимумы смертности вышли несколько регионов страны.
- Суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в СФО достиг очередной психологической отметки – 3028 (+112). 119 жителей скончались (0). Лидер по приросту пациентов – Красноярский край (619).
- Роскомнадзор удалил более 3,8 тысяч ресурсов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 или генерирующих фейковые QR-коды.
- Песков назвал последнюю меру при ужесточении COVID-ограничений в России. Закрытие административных границ регионов является «абсолютно последней мерой», федеральные власти не поддерживают ее введение, пояснил представитель президента.
- Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Научно-производственная компания «Генериум» разработала назальную форму российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и подала заявку на проведение клинических испытаний препарата. По словам производителя, интраназальная форма вакцины переносится гораздо мягче, чем обычная, но не уступает в эффективности инъекционному «Спутнику V».
- Российский бизнес предложил властям отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, но сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и бесплатной, даже в частных клиниках.
- Группа «Алиса» объявила о прекращении концертной деятельности из-за ковидных ограничений. И позвала на подпольные выступления. Лидер группы Константин Кинчев сказал, что по условиям, «которые выставляет государство», играть не будет. «По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям. И соответственно концертная деятельность на этом группы «Алиса» заканчивается. Что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены».
- Власти Москвы уведомили нескольких владельцев магазинов, которые занимаются продажей алкоголя, о необходимости приостановить работу на время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Магазины должны приостановить работу, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости меньше 30%.
Губернатор Алтайского края подписал указ о системе QR-кодов и новых ограничениях
13:49, 27.10.2021 4991