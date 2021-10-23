Бийск: Россияне скупают туры за рубеж на время нерабочих дней

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После объявления о введении периода нерабочих дней граждане массово решили отправится в путешествия.

Нерабочие дни, которые были введены из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, россияне решили использовать в качестве отпуска. Спрос на туры за рубеж резко вырос, сообщают «Известия» со ссылкой на сервиса Travelata.ru.

Спрос на отдых в период с конца октября по 7 ноября вырос на 60%. Около 30% россиян летят в путешествия с детьми — у школьников на первую неделю ноября выпадают каникулы.

Большой популярностью у отдыхающих пользуется Турция. Россияне выбирают преимущественно пятизвездочные отели, бронируя их на 7–8 дней.

Алтайский край попал в рейтинг популярных направлений на ноябрьские праздники

08:53, 02.10.2021 510

Бийский рабочий