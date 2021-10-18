Бийск: Рост продолжается: ситуация с коронавирусом на 17 октября в Алтайском крае

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло за сутки 30 человек.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 360 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 100,

Бийск — 39,

Рубцовск — 33,

Новоалтайск -15,

Славгород – 9,

Алейский, Усть-Калманский районы — по 8 заболевших,

Белокуриха, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы — по 7,

Волчихинский, Ключевский, Курьинский, Троицкий, Шипуновский районы -по 6,

Заринск, Бийский, Егорьевский, Немецкий национальный районы – по 5,

Заринский, Калманский, Косихинский, Новичихинский, Солтонский, Табунский районы — по 4,

Благовещенский, Зональный, Мамонтовский, Романовский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 3,

Алтайский, Красногорский, Михайловский, Смоленский, Солонешенский, Хабарский, Целинный районы — по 2,

ЗАТО Сибирский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тюменцевский районы – по 1.

Умерло за сутки 30 человек, от COVID-19-23, выздоровело 68 пациентов. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 82 728 человек, в т. ч. 6179 детей.

По состоянию на 17 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3545 человек. Кроме этого, 434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 784, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 282.

Минздравом края развернуто 4473 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 348. Резервных коек — 494.

26 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.242 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Реанимации в «красных зонах» алтайских госпиталей переполнены

12:42, 16.10.2021 1850

Бийский рабочий