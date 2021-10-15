Бийск: Россия ставит новые ковидные антирекорды. Коротко о ситуации на 15 октября
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В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки
- В России зафиксирован максимум новых заражений коронавирусом за всю пандемию — 31 299 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших в стране выросло до 7 892 980 человек.
- В России за последние сутки умерли 986 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимум за всю пандемию. Всего за время распространения инфекции, по статистике оперативного штаба, в стране умерли 220 315 человек. Смертность от коронавируса растет с начала октября, с 6 числа в стране ежедневно умирают более 900 зараженных.
- Более 51 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее премьер Михаил Мишустин сказал, что полный курс прививки от COVID прошли уже 43 млн граждан страны.
- Лишь 1-2% непривитых могут избежать заражения COVID-19, вирус поражает всех – инфекционист Тимаков в интервью РИА «Новости».
- Врачей, ушедших на пенсию из-за распространения коронавируса, попросят вакцинироваться и вернуться на работу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Высокий уровень смертности от коронавируса вызван мутациями COVID-19, а также низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением россиян к пандемии, считает главврач московской больницы №15 Валерий Вечорко. По его словам, в последнее время болеть COVID-19 начали молодые граждане, «и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев».
- Дмитрий Песков: непривившиеся от коронавируса россияне поступают безответственно. «Это действительно безответственно не делать прививку, это убивает», — сказал он.
- Власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. На вопрос о том, есть ли условная черта, после которой Кремль готов пойти на решительные меры, Песков ответил, что дело не в черте. «До тех пор, пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться», — пояснил он.
- Рособрнадзор: повсеместное введение экспресс-тестирования школьников на ковид поможет избежать перехода на удаленку.
- Состояние певца Александра Серова — тяжелое. У него при заражении коронавирусом развилась дыхательная недостаточность II степени. На прошлой неделе 67-летний певец был госпитализирован. Сейчас он в реанимации, легкие поражены на 50-75% (степень КТ-3). Также у певца развилась дыхательная недостаточность II степени — минимальная активность вызывает одышку. Течение болезни осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации — на фоне гормональной терапии. Есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
- С 9 ноября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции).
С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды
16:02, 14.10.2021 2438