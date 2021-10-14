Бийск: Рост заболеваемости ковидом на Алтае прогнозируют еще в течение трех недель

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Об этом в ходе прямого эфира сообщил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

На сегодня в регионе подъем заболеваемости фиксируют уже на протяжении четырех недель, пошла пятая неделя. По законам эпидемиологии активный прирост числа новых больных длится около семи недель. То есть еще три недели на Алтае ожидают подъем заболеваемости ковидом.

В минздраве отмечают, что сейчас система здравоохранения подвергается большой нагрузке. Помимо оказания плановой помощи, работают ковидные госпитали, проводится вакцинация и углубленные медосмотры для переболевших.

Исходя из загруженности в минздраве будут определять — стоит ли ограничить в регионе оказание плановой медпомощи.

— Тут главный принцип: не навреди, — говорит Дмитрий Попов. — Но мы видим, что число больных в ковидных госпиталях увеличивается. Мы привлекаем в них медперсонал со всего края, и в отрасли придется принимать решение — сокращать плановую помощь или нет. Сейчас мы в мониторинге.

Высокую смертность в Алтайском крае связывают с низкими темпами вакцинации

12:23, 13.10.2021 1163

Бийский рабочий