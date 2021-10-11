Бийск: Россиян попросили поспешить с подачей заявления на выплату 10 тысяч детям

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Заявление на выплату школьникам нужно подать до 31 октября.

Единовременную выплаты семьям, имеющим детей, которую назначил президент, россияне могут получить до конца года. Однако, обратиться в ПФР за ней нужно до 1 ноября 2021 года. Те, кто уже получил эту меру поддержки, могут не беспокоиться. Другим получателям нужно поторопиться, пишет life.ru.

Напомним, деньги выдаются на каждого ребёнка в возрасте от шести до 18 лет, при условии достижения ребёнком шести лет не позднее 1 сентября этого года. Выплата была рассчитана на то, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе.

Заявление на выплату можно направить через «Единый портал Госуслуг». За исключением случаев, когда заявление подаётся представителем заявителя.

В ПФР рассказали, что выплата на школьников — это единовременная мера поддержки. Соответственно, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платёжных систем. При заполнении заявления родителям нужно помнить, что в нём указываются именно реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты.

Не забудьте тысячу рублей: алтайским школьникам положена еще одна выплата

10:42, 04.10.2021 1305

Бийский рабочий