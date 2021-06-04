Бийск: Росгидромет предрек Алтайскому краю засуху летом 2021 года

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Риски засухи связаны с низким числом выпавших весной осадков.

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России будет засушливым. В число территорий с рисками засухи попал и Алтайский край, сообщает РИА Новости.

Метеоролог пояснил, что такая опасность связана с низким количеством выпавших весной осадков.

При этом Вильфанд пояснил, что вероятность засухи в названный регионах не является стопроцентной, но метеорологи будут пристально следить за ситуацией.

— Ни в одном регионе не прогнозируется температура ниже нормы — около нормы или выше нормы. Наиболее высокая аномалия прогнозируется в Западной Сибири, Красноярском крае, западе Якутии — это огромная территория, примерно половина территории нашей страны, где прогнозируется класс выше нормы, — заявил Вильфанд.

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07:02, 03.06.2021 897

Бийский рабочий