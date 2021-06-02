Бийск: Россияне назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

0

Владельцы автомобилей LADA и BMW считаются, по опросам, самыми агрессивными водителями

Самые агрессивные водители ездят на машинах немецких и российских марок, а самым спокойным вождением отличаются владельцы шведских, французских и японских автомобилей. Такие результаты опубликованы в опросе «Авто.ру», в нем приняли участие более 4 тысяч человек.

Что касается «агрессивных» брендов, то 53% опрошенных участников заявили, что самые напористые водители управляют автомобилями BMW – это почти 90% от всех немецких марок и в 9 раз больше, чем Audi и Mercedes-Benz вместе взятые.

На втором месте оказались самые доступные на рынке автомобили LADA – их водителей считают агрессивными 17,6% респондентов. Замкнули «тройку» массовые корейские бренды KIA и Hyundai, на которые суммарно пришлось 6% голосов.

Еще 4% считают агрессорами водителей Toyota. Судя по комментариям пользователей портала, под ними в первую очередь имеются в виду владельцы Camry и Land Cruiser.

Что касается обратной стороны рейтинга, то самыми аккуратными и спокойными признаны водители шведских автомобилей (Volvo) – такого мнения придерживаются 25,6% респондентов. На втором месте по аккуратности водители «французов» (19,5%), а третью строчку заняли «японцы» (15,7%).

В два раза меньше россиян смогли сдать экзамен на права по новым правилам

09:51, 25.04.2021 712

Бийский рабочий