Бийск: Россияне назвали фильмы, которые смотрели этой весной

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Российские сериалы стали лидерами по просмотрам в онлайн-кинотеатрах.

Самыми популярными у россиян весной этого года оказались фильмы и сериалы отечественного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей крупнейших видеосервисов.

На сервисе Start лидером стал сериал «Вампиры средней полосы» режиссера Антона Маслова с Юрием Стояновым в главной роли. Зрители также выбирали «Медиатор» с Андреем Бурковским, третий сезон «Бывших» и другие проекты.

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По словам представителей сервиса, последние месяцы прошли «под эгидой Сергея Бурунова»: этот актер сыграл в трех премьерах весны – комедии «Родные», фантастике «Пара из будущего» и сказке «Последний богатырь: корень зла».

Наиболее популярным сериалом на сервисе Okko стал сериал «Чикатило» Сарика Андреасяна про известного советского маньяка, главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. А среди фильмов лидировала картина «Серебряные коньки» от Михаила Локшина.

В онлайн-кинотеатре ivi популярными оказались сериалы «Нежность» Анны Меликян, «По колено». Из фильмов пользователи сервиса больше всего смотрели российские комедии, в том числе картины «Батя» Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в главной роли, «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Романа Каримова, «Рашн юг» Антона Федотова.

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Бийский рабочий