Бийск: Россельхозбанк на Алтае направил на развитие микробизнеса свыше 2 млрд рублей

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Россельхозбанк уделяет особое внимание малым формам хозяйствования.

На сегодняшний день кредитный портфель по данному сегменту превысил 2 млрд рублей. Только в этом году Алтайский филиал Россельхозбанка выдал на развитие микропредприятий 782 млн рублей. Основная часть заемных средств выделена клиентам на проведение сезонных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, на долю микробизнеса приходится более 2,1 млрд рублей, размещенных на расчетных счетах филиала банка.

— Россельхозбанк на Алтае предлагает представителям микробизнеса комфортные условия кредитования и широкую продуктовую линейку. Заемные средства выдаются микропредприятиям, как на текущие, так и на инвестиционные цели. Также клиентам банка предоставляется возможность финансирования без залогового обеспечения, различные акции и предложения. Россельхозбанк развивается, тесно сотрудничает со своими клиентами, предлагая все новые возможности, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Сегодня Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает микропредприятиям широкий выбор кредитных продуктов. Одним из наиболее востребованных является кредит «МикроАПК», который выдается по льготной процентной ставке на срок до 12 месяцев. Сумма кредита составляет от 100 тыс. до 5 млн рублей.

Для индивидуальных предпринимателей предоставляется кредит на текущие цели (приобретение товарно-материальных ценностей, оплата аренды и пр.) «Быстрое решение» на сумму до 1 млн рублей.

Кроме того, клиентам Россельхозбанка из Алтайского края и Республики Алтай доступна программа рефинансирования «Выгодное решение», в рамках которой можно рефинансировать кредиты на сумму до 20 млн рублей с возможностью предоставления дополнительного финансирования.

Помимо кредитных продуктов Россельхозбанк предлагает представителям микробизнеса удобный сервис по продвижению товаров и услуг Свое Родное, где сельхозтоваропроизводители имеют возможность расширить каналы сбыта собственной продукции абсолютно бесплатно.

Сейчас Россельхозбанк проводит акцию для бизнеса «Счет в вашу пользу», где кэшбэк достигает 20%. Акция для новых корпоративных клиентов. Стоимость тарифного плана расчетно-кассового обслуживания – 0₽/2мес. Для участников проводится выпуск и обслуживание бизнес-карты в рамках тарифного плана – 0₽/год. CashBack по бизнес-карте, открытой в рамках тарифного плана — 20% за совершенные операции. Обслуживание систем дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк» — бесплатно.

Получить более подробную информацию о кредитных продуктах, открытии счетов и их условиях можно в любом офисе Алтайского филиала Россельхозбанка, по телефонам 8(3852) 53-89-51, 8(3852) 53-89-21, а также на официальном сайте.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Бийский рабочий