Бийск: Роспотребнадзор проверит, как влияет на детей поп-ит и симп-димпл

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Научно-исследовательские институты оценят влияние на детей игрушек-антистресс.

Антистресс игрушки поп-ит, симпл-димпл и сквиш проверят с точки зрения их влияния на детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве обратили внимание, что данные игрушки ранее имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами.

— Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение, — говорится в сообщении.

Сейчас игрушки-антистресс стали популярны среди детей. В тренде у школьников игрушки поп-ит, симпл-димпл, сквиш и другие. Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук. Сквиши — это синтетические игрушки разных форм, которые после нажатия возвращаются в первоначальную форму.

Бийский рабочий