Бийск: Россиянам рассказали, как вернуть кешбэк за поездки по России и за отдых детей

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Роскачество разъяснила механизм возврата потраченных средств за поездки по России и отдых ребенка.

Уже второй год действует Государственная программа субсидирования поездок по России. Она дает возможность вернуть 20% средств, потраченных на поездку внутри страны (но не более 20 000 рублей). На начало мая программой воспользовались почти 1 млн россиян: им вернули более 4 млрд. рублей, потраченный на отдых в России.

За какие виды отдыха можно получить кешбэк?

Туристические пакеты операторов: транспорт и проживание в отелях (от двух ночей);

Железнодорожные туры с ночевками в отелях или поезде;

Круизные туры;

Проживание в гостиницах, санаториях, пансионатах, парк-отелях, гостиничных, оздоровительных комплексах, на базах отдыха (от двух ночей).

Купить билеты необходимо до 15 июня, а съездить на отдых — до 30 июня 2021 года.

Каковы условия получения кешбэка за поездки по России?

Совершить оплату поездки с карты «Мир», зарегистрированной заранее на сайте платежной системы, либо на сайте Государственной программы субсидирования поездок

Оплатить поездку в период с 18 марта по 15 июня 2021 года (до 23:59 по Москве)

Длительность тура должна составлять не менее 3 дней (с перемещениями от места проживания до места отдыха)

Поездка должна состояться в период с 18 марта по 30 июня 2021 (включая передвижение до места отдыха и возврат обратно)

Вернуть часть денежных средств можно неограниченное количество раз. Важно, чтобы каждая поездка отвечала перечисленным условиям.

Пошаговое руководство

Как принять участие в программе субсидирования поездок и гарантированно вернуть часть средств:

Оформить карту «Мир» и зарегистрировать ее в программе лояльности.

Выбрать тур на сайте программы субсидирования поездок у любого из партнеров программы

Убедиться, что поездка отвечает условиям программы

В течение 5 дней после оплаты вы получите кешбэк в размере 20% от стоимости поездки. Максимальная сумма возврата на одну поездку — 20 000 рублей. Если поездка отменилась, сумма кешбэка списывается автоматически

Если окажется, что поездка не соответствует одному из условий, кешбэк необходимо вернуть.

Как получить кешбэк за отдых ребенка в летнем лагере?

Вернуть часть потраченных средств можно будет и за отдых ребенка в детском лагере — до 50% от стоимости (но не более 20 000 рублей). На момент публикации материала Ростуризмом опубликован проект предоставления кешбэка. Однако, уже понятно, каким условиям должен отвечать отдых:

Поездка оплачена с карты «Мир» (вероятно, зарегистрированной в системе программы)

Срок поездки — до 15 сентября включительно (до этого дня ребенок уже должен вернуться домой)

Срок начисления кешбэка — в течение 5 дней

На текущий момент идет рассмотрение заявок и регистрация партнёров программы: детских лагерей отдыха, туроператоров и агрегаторов по продаже путевок.

Бийский рабочий