Бийск: Российские аналитики рассказали, как повысятся цены в мае

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По прогнозам аналитиков, длинные майские каникулы могут привести к рискам инфляции.

Уровень инфляции в России достигнет 5,7% к концу весны. По итогам года эксперты ожидают роста цен в диапазоне 4,7-5,2%, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, ускорение инфляции в России спровоцировано отменой многих коронавирусных ограничений. В результате, из-за ослабления позиций российского рубля и роста цен инфляция уже к концу первого месяца весны сумела достичь отметки в 5,8%.

Основную роль в этих изменениях сыграли внешние факторы, в том числе — рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, а также перебои в поставках.

— Определенное давление также оказывают факторы со стороны предложения, в том числе высокие издержки производства и повышение цен на металлы, корм для животных, зерно – все это переходит в цены на мясо и мясную продукцию, а также провоцирует сокращение предложения важнейших компонентов, применяемых в производстве, — говорят аналитики.

Кроме всего прочего, эксперты добавляют, что в качестве еще одного драйвера повышения цен в стране стало активное восстановление объемов потребления, что усиливается новым бумом потребительского кредитования.

Бийский рабочий