Бийск: Роскачество предостерегло россиян от злоупотребления кагором

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Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, напомнили в ведомстве.

Эксперты Роскачества считают, что лучший кагор производят в Крыму и Севастополе, а также на Таманском полуострове Кубаньи и в Дербенте (Южный Дагестан), сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян считает главными достоинством качественного кагора сложный аромат и баланс во вкусе — когда ни алкоголь, ни сахар, ни терпкость не выпирают. Такое вино называют «округлым».

— Выбрав кагор, в первую очередь, оцените его цвет, аромат и вкус. Технология его производства подразумевает нагревание виноградного сока вместе кожицей и косточками винограда. К тому же кагор обычно производят из темно окрашенных сортов винограда: Каберне Совиньон, Саперави, Бастардо. Таким образом, уже по одному цвету можно понять, какого качества это вино, — рассказал Саркисян.

В ведомстве отметили, что пить такое вино рекомендуется слегка охлажденным — до 16-18 градусов. Кагором стоит завершать трапезу или сопровождать его традиционными пасхальными сладостями: подойдёт и нежная пасха с ванильным оттенком, и кулич с цукатами.

— Помните и об умеренности в употреблении! Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда, и излишества в его потреблении не уместны, — предостерегли в Роскачестве.

Бийский рабочий