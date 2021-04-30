Бийск: Роспотребнадзор: на Алтае каждый второй клещ является переносчиком болезней

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Зачастую один клещ может нести угрозу заражения несколькими заболеваниями.

В Роспотребнадзоре Республике Алтай предупредили жителей и туристов, что количество пострадавших от присасывания клещей растет в геометрической прогрессии. И это при том, что в нынешнем году «клещевой сезон» начался с небольшим запозданием из-за затяжной весны.

На 26 апреля в Республике Алтай в списке жертв этих мелких кровососущих 152 человека, из них 55 — дети до 14-ти лет. Шесть человек с начала сезона заболели клещевым сибирским тифом, в том числе ребенок.

В ведомстве отмечают, что по данным исследований, Центра гигиены и эпидемиологии каждый второй-третий, исследованный в лаборатории клещ, является переносчиком возбудителей заболеваний, а зачастую один клещ может нести угрозу заражения несколькими заболеваниями. Так, клещи переносят: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и сибирский клещевой тиф. Эти заболевания наиболее распространены и очень опасны, вплоть до летального исхода. Поэтому так важно не допустить присасывания клещей. Самый верный способ обезопасить себя — это исключить любой телесный контакт с клещом.

Отдыхающим стоит знать, что лидером по количеству лиц, пострадавших от присасывания клещей является Онгудайский район (там насчитывают уже 28 пострадавших). На втором месте — город Горно-Алтайск (25 человек). В тройку лидеров также вошел Чемальский район, где пострадал 21 человек.

В Алтайском крае, по данным на 23 апреля, с начала сезона активности клещей в поликлиники с жалобами на присасывание клещей обратилось более 180 человек, из них 88 детей до 14 лет (2020 г. -368). Зарегистрирован один случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослого жителя г. Барнаула.

Бийский рабочий