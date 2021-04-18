Бийск: Российские школьники проводят за экранами гаджетов от четырех часов в день

0

Только 1% опрошенных детей использует гаджеты меньше часа в день.

Аналитики онлайн-школы Skysmart выяснили, сколько времени российские школьники проводят за экранами гаджетов. Из результатов опроса следует, что большинство российских школьников пользуются различными техническими устройств от четырех часов в день, при этом смартфон среди учащихся является самым популярным гаджетом, сообщает ТАСС.

Почти треть (29%) школьников проводят в гаджетах от четырех до шести часов в сутки, еще 20% — от шести до восьми.

— Почти не расстаются с различной техникой 6% опрошенных, каждый из них проводит более 10 часов за экранов, — отмечают специалисты.

При этом наиболее популярным гаджетом оказался смартфон (71%), на втором месте — компьютер (20%), на третьем — планшет и телевизор (по 3%).

Менее чем у 1 процента школьников Бийска нет современных гаджетов

16:13, 20.01.2021 1146

Бийский рабочий