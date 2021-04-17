Бийск: Роструд напомнил о возможности дополнительных выходных в мае

Бийск: Роструд напомнил о возможности дополнительных выходных в мае17.04.2021
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Работодатели могут проявить инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные.
Работодатели могут проявить инициативу и предоставить своим сотрудникам дополнительные выходные в мае. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве отметили, что из-за этого уменьшится норма рабочего, в том числе это повлияет на зарплату.
— Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня, — отмечается в Роструде.
Подчеркивается, что для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме, так как нет унифицированной формы такого приказа. В документе надо указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.
В Роструде напомнили, что на майские праздники жители России будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
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13:07, 13.04.2021 897