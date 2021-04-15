Бийск: Россиянам посоветовали хранить в рублях хотя бы половину сбережений

10

Стоит ли сейчас открывать вклад в долларах и евро.

Иностранные валюты демонстрируют рост курса по отношению к рублю. На этом фоне люди, у которых есть сбережения, все чаще задумываются — не стоит ли хранить честно заработанное в долларах и евро?

— Сейчас довольно низкие ставки по валютным вкладам. Банки предлагают от 0,2 до 0,7% по долларовым депозитам, а для вложений в евро — и вовсе смешные 0,01%, — цитирует Надежду Грошеву, эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России «Российская газета». — При этом нужно понимать, что на курсах валюты можно не только хорошо заработать, но и сильно потерять. Поэтому не стоит хранить все сбережения в валюте. Многое зависит и от срока вложений. Практика показывает, что на длительном горизонте — более двух лет — доллар и евро чаще демонстрируют укрепление по отношению к рублю.

Валютные вклады можно использовать, если планируется поезда за рубеж. А вот если таких планов нет, эксперты по финансовой грамотности рекомендуют половину или большую часть сбережений держать все-таки в рублях.

Помните, что депозиты в долларах и евро страхуются государством точно так же, как и рублевые. Максимальный размер компенсации — 1,4 млн рублей для всех вкладов в одном банке.

Допустим, вы положили на вклад 18 тысяч долларов при курсе 77 рублей, а затем он вырос до 80 рублей. Если в этот момент у банка отзовут лицензию, вы компенсируете только изначальные вложения, а основную прибыль вернуть не удастся. Всегда учитывайте этот момент.

Бийский рабочий