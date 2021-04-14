Бийск: Россияне получат налоговый вычет с расходов на фитнес в 2023 году

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

Жители России получат компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальное фитнес-сообщество.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля подписал закон о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги. Получить можно будет 13 процентов от потраченных на спорт средств. Максимальная сумма для расчета вычета составит 120 тысяч рублей, в его размер в лучшем случае — 15,6 тысяч рублей.

— Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года, — сказал директор департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий.

Планируют установить условия получения компенсации — виды физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания. Будет создан список организаций, которые смогут оформить необходимые документы.

— В числе критериев рассматриваются срок деятельности компании, наличие материально-технической базы, квалификация персонала. Также будут учитываться традиционные ограничивающие факторы, такие как отсутствие задолженности по налогам, отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков, — сказал директор департамента.

Выплаты не будут распространятся на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.Ожидается, что законопроект сможет мотивировать людей на занятия спортом и ведение здорового образа жизни.

Бийский рабочий