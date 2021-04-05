Бийск: Российские семьи рассказали, сколько тратят на продукты в месяц

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Большинство российских семей тратит на необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммуналку и транспорт, 25-50% своего бюджета.

Согласно исследованию компании «Вэббанкир», затраты на самые необходимые товары и услуги (в том числе, на продукты питания) для большинства российских семей составляют от 25% до 50% совокупного дохода. В денежном выражении – от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, приводит результаты опроса РИА Новости.

Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей.

42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц.

У 29,7% семей эти затраты составляют 30-50 тысяч рублей.

При этом каждая десятая российская семья тратит на товары и услуги первой необходимости 50-70 тысяч рублей в месяц, еще 2,8% — от 70 до 100 тысяч рублей, а 1,8% — свыше 100 тысяч рублей.

Также эксперты выяснили, что у 31,2% российских семей расходы на самое необходимое составляют 25-50% бюджета, каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50-75% своего заработка, ещё около 12% — свыше 75% доходов.

Бийский рабочий