Бийск: Роспотребнадзор смягчил ряд требований на отдых в летних детских лагерях

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Речь идет о некоторых ограничениях по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.
Роспотребнадзор разрешил детям уезжать на отдых в летние лагеря, находящиеся за пределами регионов их проживания, следует из постановления ведомства.
В нем говорится, что отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе отдыха, а также предложений главных санитарных врачей этого региона.
Помимо этого, ведомство увеличило максимальное количество детей в отрядах с 50% от проектной вместимости до 75%.
Роспотребнадзор также сохранил предписание для детских лагерей заранее определять схему организации медпомощи с указанием конкретных больниц, куда можно отправить госпитализированных. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей.
Перед началом каждой смены должна проводиться генеральная уборка, а персонал — проходить тестирование на COVID-19. Работники пищеблоков должны тестироваться на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. Во время смены дети и персонал не должны покидать место отдыха, следует из постановления.
Напомним, Роспотребнадзор ужесточил правила работы детских лагерей летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда же был введен запрет на отдых в других регионах. Исключение было сделано для тех, кто проживает в Арктической зоне, кроме того, дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могли отдыхать в лагерях, граничащих с этими городами федерального значения.
Короткий отдых: многие школьники Бийска летом останутся в городе
08:13, 26.03.2021 2495