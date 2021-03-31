Бийск: Роспотребнадзор смягчил ряд требований на отдых в летних детских лагерях

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Речь идет о некоторых ограничениях по организации детского отдыха, введенные из-за пандемии коронавируса.

Роспотребнадзор разрешил детям уезжать на отдых в летние лагеря, находящиеся за пределами регионов их проживания, следует из постановления ведомства.

В нем говорится, что отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе отдыха, а также предложений главных санитарных врачей этого региона.

Помимо этого, ведомство увеличило максимальное количество детей в отрядах с 50% от проектной вместимости до 75%.

Роспотребнадзор также сохранил предписание для детских лагерей заранее определять схему организации медпомощи с указанием конкретных больниц, куда можно отправить госпитализированных. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также мероприятий с посещением родителей.

Перед началом каждой смены должна проводиться генеральная уборка, а персонал — проходить тестирование на COVID-19. Работники пищеблоков должны тестироваться на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. Во время смены дети и персонал не должны покидать место отдыха, следует из постановления.

Напомним, Роспотребнадзор ужесточил правила работы детских лагерей летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда же был введен запрет на отдых в других регионах. Исключение было сделано для тех, кто проживает в Арктической зоне, кроме того, дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могли отдыхать в лагерях, граничащих с этими городами федерального значения.

Короткий отдых: многие школьники Бийска летом останутся в городе

08:13, 26.03.2021 2495

Бийский рабочий