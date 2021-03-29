Бийск: Россияне назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

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Большинство россиян считает, что женщине лучше родить первенца в возрасте 19 — 24 лет.

Россияне считают, что 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины — лучший возраст для появления первенца. Но с этим не согласны женщины-руководители. К таким выводам пришли аналитики сервиса пот поиску работы SuperJob на основании опроса.

Большинство россиян считает, что женщине лучше родить первенца в возрасте 19—24 лет (44%), а для мужчины оптимальный возраст появления первого ребенка — от 25 до 29 лет (48%). В среднем же оптимальным возрастом появление первенца россияне назвали 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин (24 и 27 лет соответственно). Если в отношении возраста рождения первого ребенка женщины солидарны со среднестатистическими оценками (25 лет), то в отношении появления первого ребенка у мужчины женщины называли чуть более поздний возраст (29 лет). Россияне старше 45 лет чаще всего считают, что женщине не стоит откладывать рождение первенца: 52% из них — за то, что ребенком следует обзаводиться в возрасте 19—24 лет.

Опросы руководителей показали, что мужчины-директора в вопросах деторождения солидарны с мнением общероссийского большинства, а вот женщины-руководители — за более поздний возраст и материнства, и отцовства: первого ребенка женщине, по их мнению, лучше рожать в 27 лет, мужчине обзаводиться первенцем следует в 30 лет.

По сравнению с аналогичным опросом 2010 года, россияне стали чаще говорить о том, что решение заводить ребенка должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи: «Когда встанет на ноги»; «Личное дело каждого. Рожают, когда человек готов к этому и осознает всю ответственность перед ребенком».

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Бийский рабочий