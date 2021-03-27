Бийск: Россельхозбанк аккредитовал объекты Барнаула для «Ипотеки с господдержкой»

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В рамках госпрограммы «Ипотека с господдержкой» в Россельхозбанке аккредитованы практически все объекты строительства города Барнаула.

Ставка на все квартиры установлена в размере 5,9%¹ на весь срок кредитования.

Программа выдачи ипотеки с льготной процентной ставкой от 5,9% годовых была запущена весной прошлого года. Клиенты банка в России оформили свыше 8,4 тыс. таких кредитов на общую сумму более 33 млрд рублей. Россельхозбанк активно сотрудничает с компаниями, которые оказывают услуги в сфере недвижимости. Это обеспечивает клиентам большой выбор вариантов при оформлении ипотечных кредитов. Более того, на сайте Россельхозбанка размещено более 15 программ по ипотеке для самых разных потребностей, но самые популярные специальные ипотечные программы на льготных условиях — это «Сельская ипотека от 2,7%» и «Ипотека с господдержкой от 5,9%».

В целом по России самой востребованной стала сельская ипотека: на нее пришлось более 40% всех выдач. «Сельская ипотека под 2,7%²» — часть государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Жители нашего Алтайского края и Республики Алтай активно пользуются ее преимуществами, ведь под льготную процентную ставку можно не только купить или построить дом на селе, но и приобрести квартиру в малых городах Алтайского края. За весь срок действия программы на эти цели РСХБ в двух регионах выдал более 1,5 млрд рублей.

Вторым популярным ипотечным продуктом в алтайском филиале стала «Ипотека с господдержкой под 5,9%»: с начала действия программы принято около 700 заявок. Программа действует до 1 июля 2021 года, поэтому еще есть возможность воспользоваться ее условиями.

На фоне появления льготных ипотечных кредитов существенно увеличился и объем рефинансирования. В 2020 году сотни человек, ранее оформивших ипотеку, обратились за снижением финансовой нагрузки. Общая сумма таких рефинансированных кредитов в Алтайском филиале превысила 300 млн рублей. Сегодня рефинансировать кредит в Россельхозбанке можно по ставке от 7,65%³.

— Россельхозбанк, как один из лидеров на рынке ипотечного кредитования, предлагает выгодные условия для своих клиентов. Сейчас мы снизили процентные ставки по ряду ипотечных программ, действует программа рефинансирования ипотечного кредитования. Впереди строительный сезон и мы готовы предложить финансовое решение по строительству дома для тех, кто уже имеет земельный участок, или только планируют покупку участка и дальнейшее строительство на нем. Подобрать ипотечную программу, рассчитать платежи, найти подходящие варианты покупки и строительства жилья можно на сайтах www.rshb.ru и «Свое Жилье», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015. Реклама, не является офертой.

¹ Предоставляется физическим лицам в рублях РФ на приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, в т. ч. по договору уступки прав требований, заключенному с юридическим лицом (за исключением инвестиционных фондов, в. т. ч. их управляющих компаний) или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Срок кредита — до 30 лет. Первоначальный взнос — 15% и более от стоимости жилого помещения. Сумма кредита для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — 100 тыс. — 12 млн руб., для жилых помещений, расположенных на иных территориях субъектов РФ, — до 6 млн руб. Ставка 5,9% годовых действует при условии выбора заемщиком условий со страхованием жизни и здоровья. На период отсутствия страхования жизни и здоровья процентная ставка повышается на 1 процентный пункт. Кредит предоставляется в рамках Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным займам, выданным гражданам РФ в 2020 и 2021 годах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 № 566.

² Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях, в том числе на приобретение жилого помещения или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве, договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору с подрядной организацией; на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен заемщику только один раз.

Сумма кредита — от 100 тыс. до 5 млн руб. в зависимости от расположения объекта недвижимости. Возраст заемщика — 21−75 лет (на момент возврата кредита). Срок — до 25 лет включительно. Срок действия решения АО «Россельхозбанк» — 60 календарных дней. Процентная ставка — от 2,7% годовых (действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых).

В Тульской области список территорий, на которых реализуются мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержден постановлением Правительства Тульской области от 20.04.2020 № 180.

³ Погашение кредита, ранее предоставленного на цели «первичный и вторичный рынки недвижимости»; дом с земельным участком, таунхаус с земельным участком; рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита. Ставка 7,65% действует для зарплатных или надежных клиентов РСХБ при сумме займа от 3 млн руб. Срок — 12−360 мес. Максимальные суммы кредита: на погашение кредита банка — 20 млн руб., на погашение сторонней кредитной организации при предоставлении в залог квартиры на первичном рынке: 20 млн — г. Москва, 15 млн — г. Санкт-Петербург, 10 млн — Московская область; жилого дома с земельным участком, таунхауса с земельным участком — 10 млн в г. Москва, Московской обл. и г. Санкт-Петербург. В остальных случаях — 5 млн руб. Кредит выдается в сумме не более 75% стоимости жилого дома с земельным участком, не более 80% стоимости квартиры, таунхауса с земельным участком, цены участия в долевом строительстве. Залог (ипотека) объекта недвижимости или имущественных прав по рефинансируемому кредиту, займу. Не более 3 созаемщиков. Супруг(а) созаемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту при отсутствии брачного договора. Валюта — рубль РФ. Обязательное страхование имущества, принимаемого в залог на весь срок кредита (за исключением земельных участков и незавершенных объектов строительства). В случае отказа от личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт + 2% в период до получения банком выписки из ЕГРН, подтверждающей отсутствие иных обременений кроме залога банка.

Бийский рабочий