ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Роскомнадзор будет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

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Роскомнадзор намерен запрашивать у пользователей паспорт, адрес, телефон и электронную почту при регистрации в соцсетях и мессенджерах.

Проект соответствующего приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.

По закону, с 1 июля интернет-площадки должны получать от пользователей дополнительное согласие на обработку данных.

Согласно новому проекту, операторы смогут получить согласие через собственную платформу или единую информационную систему Роскомнадзора. Через какую площадку давать согласие, пользователь сможет решать сам.

Какие данные должна запрашивать интернет-площадка, если пользователь выберет идентификацию через ее платформу, не уточняется.

В документе поясняется, что регистрация граждан, предоставляющих согласие оператору, осуществляется с использованием интерактивной формы регистрации системы. В нее вносятся следующие персональные сведения граждан России: фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), номер телефона и адрес электронной почты.

Роскомнадзор будет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 1

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16:35, 22.03.2021 7302

 

Бийский рабочий

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