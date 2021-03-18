Бийск: Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года

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Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год.

— В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности, — говорится в документе.

В 2018 году властям пришлось принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо. В Минэнерго заявили, что уже приняли меры для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизель и для обеспечения регионов топливом и доходности АЗС. В контрольном ведомстве считают, что на фоне роста мировых цен на топливо на заправках может подорожать бензин и солярка и вырастет социальная напряженность.

Однако, в Минэнерго не видят предпосылок повторения кризиса 2018 года на топливном рынке, оптовые цены н бензин уже снижаются, заявил телеканалу «Россия 24» замглавы ведомства Павел Сорокин.

— Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке, — пояснил Павел Сорокин.

По его словам, сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.

— Производство бензина увеличено, запасы товарные растут и с начала февраля они выросли уже более чем на треть. И данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду, — добавил замминистра.

Также положительное влияние на рынок должна оказать корректировка демпферного механизма для топлива и изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго, предусматривающие увеличение нормативов биржевых продаж топлива (бензина — с 10% до 11% от производства, дизтоплива — с 6% до 7,5%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) с 5% до 7,5%).

Цена на бензин марки АИ-92 в России побила исторический рекорд

10:18, 13.03.2021 1100

Напомним, весной 2018 года топливо на российских АЗС стало быстро дорожать на фоне роста мировых цен на нефть. В конце мая правительству пришлось экстренно вмешаться. С 1 июня было решено снизить акцизы вместо их планируемого роста. В ответ крупные нефтяные компании обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Также правительство получило право в кризисных ситуациях вводить в России заградительную пошлину на нефтепродукты.

Бийский рабочий