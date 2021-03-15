Бийск: Роскачество: маски не дают стопроцентную защиту от вирусов

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Ни одна из медицинских масок не обеспечивает полной защиты от вирусов, сообщило Роскачество.

Это исследование Роскачество провело совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). По итогам испытаний, наибольшую степень защиты от вирусов показала нетканевая маска МД СТМ с вирусной проницаемостью 56,2%. В исследовании Роскачества участвовали маски 14 торговых марок.

— Итоги эксперимента: все маски пропускают вирусы. К сожалению, ни одна маска не гарантирует стопроцентной защиты от вирусов, — подвели итог после исследования в организации.

Роскачество также отметило, что три протестированные тканевые маски — Save Tex, Organic Bug и Одинцовской швейной фабрики — показали низкий процент защиты от бактерий.

Роскачество отметило, что рекомендует нетканевые маски МД СТМ и Petty Star Mask по итогам исследований вирусной и микробной проницаемости, а также исследований прочности креплений и воздухопроницаемости. Маски ООО «Фастфэшн» и «Инвита» были рекомендованы только с соблюдением других мер профилактики. Роскачество не рекомендовало маски Hydrop и ООО «Дуэт» из-за низкой эффективности против стафилококка, а маску SmartMi — из-за несоответствия минимальному уровню вирусной проницаемости. Роскачество также не смогло порекомендовать ни одну из тканевых масок.

Добавим, что в начале марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры защиты от коронавируса и, в частности, носить маски. По его словам, это позволит избежать третьей волны распространения COVID-19 в стране.

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17:16, 13.03.2021 438

Бийский рабочий