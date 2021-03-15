Бийск: Рособрнадзор: для сдающих ЕГЭ в 2021 году задания упрощать не планируют

0

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что сроки сдачи экзамена не придется сдвигать из-за коронавируса на август.

Рособрнадзор не планирует менять уровень сложности заданий ЕГЭ в 2021 году, поскольку это дезориентирует выпускников, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский.

— Дети целенаправленно готовились по конкретному предмету целый год. То есть с точки зрения какого-то упрощения какой в этом смысл? Мы же уже ориентировали детей четко на эту модель, а тут вдруг скажем, что сделаем ее чуть проще. Это только дезориентирует людей, в этом действии нет какого-то смысла, — заявил он. Кроме того, необходимо соблюсти равенство прав участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены в разные годы.

Чиновник добавил, что ЕГЭ проверяет знания всей школьной программы за 11 лет, а не только того периода, когда некоторые школы были вынуждены вести обучение в дистанционном формате.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что сроки сдачи ЕГЭ не придется сдвигать из-за коронавируса на август, а получится провести его в ранее установленный период.

Напомним, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 п 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные — 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ и ОГЭ-2021

18:13, 03.03.2021 538

Бийский рабочий