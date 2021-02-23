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Алтайский край

Бийск: Российские вирусологи назвали основные меры профилактики птичьего гриппа

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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Одна из основных мер профилактики птичьего гриппа H5N8 — не есть дикую птицу, плохо обработанное мясо и сырые яйца.

Об этом рассказал директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он добавил, что контролирующие органы уделят особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа.

— Будут предприняты серьезные противоэпидемические меры, и все необходимое для локализации очага, для того чтобы как можно быстрее понять, что это — разновидность нового штамма или новый, уже изученный вариант вируса гриппа, родственный тому, что уже было описано, или это принципиально новый штамм.

По его словам, по итогам предыдущих эпидемий можно говорить, что у заразившихся этим вирусом людей высока летальность.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Александра Гамбарян оценила вероятность заражения птичьим гриппом в результате употребления мяса курицы. По ее словам, это невозможно, заразиться птичьим гриппом рискуют только работники птицеферм.

Напомним, 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.

Российские вирусологи назвали основные меры профилактики птичьего гриппа 1

В России выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом

09:45, 21.02.2021 571

 

Бийский рабочий

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