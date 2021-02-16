Бийск: Рособрнадзор определил даты всероссийских проверочных работ в школах • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Рособрнадзор определил даты всероссийских проверочных работ в школах

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

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Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая.

Рособрнадзор выпустил приказ, в котором обозначены даты всероссийских проверочных работ в 2021 году.  Согласно документу, ВПР пройдут с 15 марта по 21 мая, сообщает ТАСС.

Учащиеся с 4-го по 8-й класс напишут проверочные работы с 15 марта по 21 мая в штатном режиме. А 10-е и 11-е классы сдадут ВПР с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Напомним, ранее стало известно, что в июле дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ получат школьники, которые не смогут сдать экзамен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Также в Рособрнадзоре выразили опасения за итоги ЕГЭ в некоторых регионах страны из-за долгого нахождения школьников в этих регионах, в частности в Москве и Подмосковье, на дистанционном обучении.

Рособрнадзор определил даты всероссийских проверочных работ в школах1

Рособрнадзор: школьникам дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

19:12, 13.02.2021 407

 

Бийский рабочий

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ГОРНЯК22

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