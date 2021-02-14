Бийск: Рособрнадзор: школьникам дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Ранее в ведомстве выразили опасения за итоги ЕГЭ в регионах, где школьники длительное время находились на удаленке.

В Рособрнадзоре приняли решение ввести в июле дополнительную неделю ЕГЭ для школьников, которые не смогут сдать экзамен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев.

— Мы такую новеллу ввели в этом году по аналогии с прошлым годом, еще не знаем, какая в этом году будет ситуация с COVID в июне… Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце… для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне, — пояснил Анзор Музаев.

Ранее в Рособрнадзоре выразили опасения за итоги ЕГЭ в некоторых регионах страны из-за долгого нахождения школьников в этих регионах, в частности в Москве и Подмосковье, на дистанционном обучении.

По оценке Анзора Музаева, особого внимания требуют три-четыре субъекта РФ. В других же регионах карантин носил локальный характер: класс полностью отправлялся на удаленку в случае заболевания одного из учащихся.

23 тысячи девятиклассников Алтайского края сдали собеседование в рамках ОГЭ

12:47, 11.02.2021 412

Бийский рабочий