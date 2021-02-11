Бийск: Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время для решения по ЕГЭ • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Школьникам дадут дополнительное время для того, чтобы выбрать формат сдачи выпускных испытаний — ЕГЭ или ГВЭ.

Рособрнадзор решил предоставить выпускникам 11-х классов в этом году право выбирать форму итоговой аттестации — ЕГЭ или выпускные экзамены (ГВЭ), — после подачи заявления на сдачу. С решением нужно будет определиться до середины мая, заявил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский.

ГВЭ — это упрощенная форма сдачи выпускных экзаменов по сравнению с ЕГЭ. Обычно право на его сдачу предоставляют ученикам с ограниченными возможностями, воспитанникам учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащимся, которые находятся в местах лишения свободы. В этом году власти решили сделать ГВЭ вариантом сдачи выпускных экзаменов по выбору для всех школьников. Его могут сдавать те, кто не будет поступать в вуз после школы.

— В тех проектах нормативных актов, которые мы сейчас разработали и которые в ближайшее время, мы надеемся, будут приняты, мы будем давать возможность именно этой категории участников для прохождения итоговой аттестации: при необходимости, если у них поменялись жизненные обстоятельства, уже без подтверждающих документов изменить форму экзамена — ГВЭ на ЕГЭ или ЕГЭ на ГВЭ, — сообщил Игорь Круглинский.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что также ведомство в этом году попросит вузы, которые проводят дополнительные вступительные экзамены слишком рано, синхронизировать их даты со школьными экзаменами, чтобы у всех учеников была возможность подать документы.

Напомним, в этом году по плану основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая и продлится по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

Уже в конце мая: Рособрнадзор опубликовал полное расписание ЕГЭ в 2021 году

09:18, 06.02.2021 916

Бийский рабочий