Бийск: Роман Жданов и его тренер Елена Соколова получили премию «Возвращение в жизнь»

0

Бийский пловец и его тренер стали лауреатами XVI премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

2 октября в городе Дзержинске состоялась торжественная церемония награждения премией «Возвращение в жизнь». Церемония прошла в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации.

В номинации «Преодоление» лауреатом премии стали Роман Жданов из Бийска — трёхкратный чемпион и двукратный бронзовый призер XVI Паралимпийских летних игр в Токио по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженный мастер спорта России, а также его тренер Романа — Елена Cоколова, заслуженный тренер России, сообщает «Алтайский спорт».

Награды бийчанам вручили вице-президент Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Ольга Семенова и Генеральный директор ООО «УК ФОРВАРД» Виталий Цыганков.

Владимир Путин наградил бийского паралимпийца в Кремле

08:20, 15.09.2021 938

Бийский рабочий