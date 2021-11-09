ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Роман Жданов не прошел в число финалистов Национальной спортивной премии

Горняк22
10 часов Ago

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Бийский спортивный комплекс «Заря» попал в число финалистов Национальной спортивной премии, а вот бийский паралимпиец — нет

Спортивный комплекс «Заря» продолжает участвовать в номинации «Организация адаптивного спорта», после успешного прохождения народного онлайн-голосования. В дальнейшем судьбу лауреатов Национальной спортивной премии 2021 года решит экспертное жюри.

2 ноября завершился первый этап, где были определены финалисты. Всего 54 на 11 номинаций: спортивные объекты, учреждения, персоны. Алтайский край был представлен в двух номинациях.

– К сожалению, в номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) в категории «Лучший спортсмен» герой паралимпиады в Токио, бийский пловец Роман Жданов в тройку финалистов не попал. А вот в номинации «Надежда России» в категории «Лучшая организация адаптивного спорта» бийский спорткомплекс «Заря» оказался в числе претендентов на итоговую победу, – пишет «Алтайский спорт».

Экспертный совет, состоящий из известных спортсменов, тренеров, политиков и деятелей культуры России определит лучших из лучших. На торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой назовут победителей и вручат награды.

Роман Жданов не прошел в число финалистов Национальной спортивной премии1

Бийчанин Роман Жданов номинирован на Национальную спортивную премию

16:11, 28.10.2021 1322

Бийский рабочий

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